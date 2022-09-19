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Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’e verdi veriştirdi: “Kızları nasıl soyundururum…”

Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’e verdi veriştirdi: “Kızları nasıl soyundururum…”
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19 Eylül 2022 - 16:59
Mehmet Ali Erbil cinsel içerikle mesajları atarak taciz ettiği Ece Ronay’ı mahkemeye şikayet etti. Mesajları ifşa olan Erbil TikTok’a katıldığında kendisine “Yeni dilenciniz hayırlı olsun” diyen Ronay hakkında suç duyurusunda bulundu. Ece Ronay ise sosyal medyada Mehmet Ali Erbil’e verdi veriştirdi.

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