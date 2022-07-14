Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!

Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!
21 views
14 Temmuz 2022 - 13:32
Son günlerde sevgilisi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Demet Özdemir’in tatili kötü bitti. Oğuzhan Koç ile ağustos ayında evlenecek olan Demet Özdemir koronaya yakalandı. Son dönemde yaptığı bikinili paylaşımlarla ön plana çıkan oyuncunun hastalığa yakalanması film setini erteletti.

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 1

28 Ağustos’ta Oğuzhan Koç ile evlenecek olan Demet Özdemir cephesinden kötü haber geldi. Düğün için 4 milyon lira masraf yapacak olan Özdemir ve Koç çifti bir süredir tatildeydi.

116

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 2

Arkadaşlarıyla doya doya güneşin ve denizin tadını çıkaran Özdemir yeni filmi için sete çıkmadan önce virüsü kaptı.

216

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 3

Demet Özdemir, bu hafta sonu film setine çıkmak için hazırlık yapıyordu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Özdemir’in koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

316

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 4

Ünlü oyuncu hemen karantinaya girdi. Özdemir’in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi.

416

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 5

Öte yandan tüm dünyaca büyük ilgi gören serinin yeni filmini usta isim Kıvanç Baruönü yönetecek. “Aşk Taktikleri” serisinin ikinci filmi ünlüler geçidine de sahne olacak.

516

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 6

Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmde Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu, Ümit Erdim ve Hande Yılmaz kamera karşısına geçecek.

616

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 7
716

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 8
816

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 9
916

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 10
1016

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 11
1116

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 12
1216

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 13
1316

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 14
1416

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 15
1516

Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu! - Sayfa 16

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
Dünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyorDünyaca ünlü oyuncu Lindsay Lohan Bodrum’da balayı yapıyor
Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!Ahmet Kaya’ya çatal fırlatılmıştı! Gülten Kaya’dan Erdal Acar’ın tutuklanmasına ilk yorum!
Eski aşıklar plajda pişti oldu!Eski aşıklar plajda pişti oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BRAVO MERVE
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Love Island’ın Türk katılımcısı Ekin-Su’dan cinsel ilişki itirafı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mine Tugay’dan süper minisiyle cesur poz!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Özdemir’in tatili kötü bitti! Düğün hazırlığı yapıyordu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisiyle herkesin içinde öpüşen Işın Karaca eleştirilere kızdı! “Özel hayatım, size ne!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Enver göğüs dekolteli tekne pozlarıyla büyüledi! “Her halinle güzelsin”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore ile Ukrayna gerilimi! Zelenskiy: Çok sert tepki verilecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Altın fiyatlarında enflasyon depremi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük indirim, otogaza zam geldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’nın Suriye hamlesine ABD’den üst düzey tepki! “Çok sert bir şekilde karşı çıkıyoruz”
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika hava durumu tahminleri! Bugün (14 Temmuz) hava nasıl olacak?Temmuz 14, 2022-10:05 am
Datça’da orman yangını! Karayolu kapatıldı, evler tahliye edildiTemmuz 13, 2022-4:19 pm
Meteoroloji’den birçok il için sağanak uyarısı! İşte il il 13 Temmuz hava durumu…Temmuz 13, 2022-3:36 pm
Datça açıklarında korkutan deprem! Şiddeti 4 büyüklüğünde kaydedildiTemmuz 13, 2022-3:33 pm
Son dakika hava durumu tahminleri! Yarın hava nasıl olacak?Temmuz 13, 2022-9:23 am
Deprem mi oldu? 4 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 4, 2022-9:25 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammı belli oldu! 2022 Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?Temmuz 1, 2022-5:42 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !