ECE GÜRSEL KELİME TAM ANLAMIYLA MÜZİKTE DE İDDİALI. YENİ ŞARKISI DİLLERDE!

Ece Gürsel’den Yeni Hit: “Kalbin Yalan”

Başarılı model ve sanatçı Ece Gürsel, müzik kariyerine “Kalbin Yalan” adlı yeni şarkısıyla güçlü bir adım daha atıyor.

Sözleri Ramazan Kızılpınar’a, müziği ve aranjesi İbrahim Küçükoğlu’na ait olan şarkının yapımcılığını bizzat Ece Gürsel üstleniyor. Şarkının dağıtımı ise Türkiye’nin önde gelen müzik şirketlerinden DMC tarafından yapılacak.

İddialı Bir Klip: Şile’de Çekildi

Şarkının klibi, ünlü yönetmen Selim Akar tarafından çekilirken, görüntü yönetmenliğini Varol Şahin üstlendi. Şile’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen çekimlerde, izleyiciye sinematik bir görsel şölen sunuluyor.

Çarpıcı Sahneler ve Anlamlı Vurgular

•Havuz içinde ayna sahnesi: Bir kadının kendiyle yüzleşmesini sembolize eden sahnelerde, ayna kırıldığında yaşanan kısa süreli panik, çekimlere gerçekçi bir duygu kattı. Gürsel, sahneleri kırık aynayla tamamladı.

•Mücevherlerle zarafet: Havuz sahnelerinde sanatçı, 1 milyon TL değerindeki mücevherlerle stilini tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

•Gün batımı ve yalnızlık: Deniz kıyısına kurulan dev yatakta gerçekleşen çekimlerde ise yalnızlık teması etkileyici bir şekilde işlendi.

Ece Gürsel, hem görselliği hem de duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken “Kalbin Yalan” ile müzikseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.