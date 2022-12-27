Hadise ile Mehmet Dinçerler barıştı mı?

Şu sıralar Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım’ın “Benek” ismini verdiği köpeğinin Instagram hesabı hack’lendi.
Hesapta Hadise’ye ithafen yazılan “Özledim” mesajı ortalığı karıştırdı.
Tam bu haber patlamışken, Hadise’den yeni bir hamle geldi.
İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkı evliliğe taşıyan ünlü şarkıcı kısa süre sonra boşanma kararı almıştı.
Dün Instagram’ı paylaşım yağmuruna tutan Hadise’nin fotoğrafındaki ayrıntıyı fark edenler “Mehmet Dinçerler ile barıştı mı?” sorularını gündeme getirdi.
Eskiden çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise’nin çok konuşulan evlilik yüzüğünü her karede göstermesi dikkat çekti.
Çift boşandıktan sonra yüzük krizi yaşanmış, Mehmet Dinçerler’in yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Ancak Dinçerler iddiayı yalanlamıştı.