Tuba Büyüküstün’den duygusal yaza veda paylaşımı

Türkiye’nin sevilen oyuncularından Tuba Büyüküstün, yaz mevsimine veda ederken sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ayvalık’ta çekimleri süren yeni projesi sırasında bikinili fotoğraflarını paylaşan Büyüküstün, altına yazdığı kısa şiirle takipçilerini duygulandırdı ve yorumları artırdı.

Oyuncunun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler. Ayrılıklar bir oyun gibi. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik.”

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımdaki şiirin hem yaz mevsimine hem de Büyüküstün’ün yaşadığı duygusal duruma gönderme niteliğinde olduğunu düşündü. Bikinili fotoğraflarla birlikte paylaşılan şiir, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bazı takipçiler, Büyüküstün’ün bu paylaşımıyla yalnızca yaza değil, aynı zamanda kendi duygusal sürecine de dikkat çektiğini belirtti. Uzun bir yaz mevsiminin ardından duyulan burukluğu ve nostaljiyi aktaran oyuncu, paylaşımıyla takipçilerine hem görsel hem de yazılı bir mesaj verdi.

Büyüküstün’ün sosyal medya paylaşımları, özellikle yazın bitişi ve duygusal bir kapanışla ilgili paylaşımları seven takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Paylaşımın altına gelen yorumlarda, oyuncunun hem cesur hem de samimi bir şekilde duygularını ifade ettiği vurgulandı.