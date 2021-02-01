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Ece Erken’den Evlilik Yanıtı

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Ece Erken’den Evlilik Yanıtı
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04 Nisan 2021 - 12:55
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Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl sansasyonel bir şekilde aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Erken, ‘evlilik’ sorularına, “Öyle bir kararımız olursa paylaşırız” şeklinde yanıt verdi

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Sunucu Ece Erken, önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bebek’te görüntülendi.

Birlikte alışveriş yapan ikili, güzel havanın tadını çıkardı.

“ÖYLE BİR KARARIMIZ OLURSA PAYLAŞIRIZ”

Muhabirlerle sohbet eden çifte, yakın zamanda evlenecekleri yönündeki iddialar soruldu. Ece Erken, konuyla ilgili, “Öyle bir kararımız olursa paylaşırız” diye konuştu.

SEREN SERENGİL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Ece Erken’in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

İlişkilerine yeniden şans veren çiftin geçtiğimiz haftalarda evleneceği iddia edilmişti. Söylentiyi gündeme getiren isim ise Seren Serengil olmuştu.

“AÇIKLAYIN!”

Serengil, sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken’in paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Seren Serengil, “Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim” yorumunu yapmıştı. Erken ise, Serengil’in yorumuna, “Seni çok seviyoruz” yanıtını vermişti.

2 KEZ EVLENDİ

Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar ile evlilik yaşamıştı. Erken’in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.

“EVLİLİKTEN KORKUYORUM”

Erken, geçtiğimiz günlerde ‘Evlenmek istiyor musunuz?’ sorusuna şu yanıtını vermişti:

‘Yok’ desem yalan olur, ‘evet’ desem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tektaş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum.

Ben evlilik ve sevgili konusunda başırılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor. Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor… Ama kapım aralık, tam açık değil…

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