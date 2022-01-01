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Bahar Candan’a otel odasında şok şantaj! “Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni”

Bahar Candan’a otel odasında şok şantaj! “Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni”
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17 Mart 2022 - 14:43

Bahar Candan’a otel odasında şok şantaj! “Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni”

Katıldığı stil yarışması ile adını duyuran Bahar Candan’ın yeni bir skandal ile gündemde. ‘Sana marka yaratalım. Ünlülerle çalışırsın’ vaatlerine kanarak yolda tanıştığı adamla otel odasına giden fenomen Bahar Candan, bir süre sonra odadan çıkmak istedi. ‘Seninle işim bitti’ diyerek sinkaflı sözler söyleyen adam Bahar Candan’ı odadan kovunca, ünlü fenomen karakola sığındı. ‘Bana tuzak kurdu görüntülerimi kaydetmiş olabilir’ diyen Bahar Candan, şikayetçi oldu.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 1

Fenomen Bahar Candan, 16 Kasım günü Beyoğlu’ndaki iş yerinden çıktıktan sonra Alparslan isimli bir şahısla karşılaştı.

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Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 2

İkili tanıştığı sırada iddiaya göre Alparslan genç kadına, ‘Sana bir marka yaratalım. Benim ünlü arkadaşlarım var. Senin ünlülerle reklamlarını yaparız. Benim fabrikalarım var’ diyerek genç kadının numarasını aldı.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 3

“GÖRÜNTÜLERİNİ ALDIM! REZİL EDECEĞİM SENİ”
Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, ertesi gün Alparslan Candan’ı arayarak, ‘Akşama ünlü bir otelde parti var. Ben otelin süitinde kalıyorum. Muhakkak gel. Reklam yapmak için tam fırsatı‘ dedi.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 4

Teklifi kabul eden Bahar Candan, aynı akşam otele gitti. Şahsın kaldığı, 619 numaraları odaya gitti. İddiaya göre odaya girdikten sonra durumdan rahatsız olan Bahar Candan, gitmek istedi.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 5

Alparslan ise, ‘Biraz daha kalalım’ diye ısrar etti. Bir süre sonra Alparslan, ‘Görüntülerini aldım. Şimdi s.. g. Seni rezil edeceğim‘ dedi.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 6

ŞİKAYETÇİ OLDU
Odadan çıkan Bahar Candan, gecenin ilerleyen saatlerinde karakola sığındı.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 7

Alparslan’ın kendisine tuzak kurduğunu görüntülerini kaydettiğini ve şantaj yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 8

Bahar Candan’ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 9
Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 10
Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 11
Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 12
Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 13
Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 14

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 16

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 19

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 22

Bahar Candan'a otel odasında şok şantaj! "Görüntülerini kaydettim, rezil edeceğim seni" - Sayfa 28

 

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