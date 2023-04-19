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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim

Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
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19 Nisan 2023 - 15:48

2020 yılında 10 yaşındaki oğlunu lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, katıldığı programda çocuğunun tedavi sürecinde kendisinin yüz felci geçirdiğini söyledi. Yaşadığı zor günleri basından uzak tutmak için çaba sarf ettiğini söyleyen Şallı, “Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim” dedi.

Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 1

Harun Tan ve Ebru Şallı’nın evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki Pars, 2020 yılının nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 2

Evlat acısıyla yıkılan Şallı, Ceyda Düvenci’nin “Bambaşka Sohbetler” programında o dönem yaşadıklarını anlattı.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 3

“ÜZÜNTÜDEN YÜZ FELCİ GEÇİRDİM”
Oğlunun tedavi sürecinde kendisinin de rahatsızlandığını ancak yaşanan tüm süreci basın uzak tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Ebru Şallı, “Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim, tek amacım buydu.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 4

İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim, arkadaşları ona bir şey sormasın istedim.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 5

Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim, çok mücadele verdim

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 6

Sağ olsunlar onlar da beni kırmadı. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 7

Üzüntüden yüz felci geçirdim, herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim” dedi.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 8

Ünlü isim büyük oğlu Beren Tan’ın ise yurt dışında eğitim gördüğünü, kendisinin de sık sık ülkeye gittiğini söyledi.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 9

“SENSİZ GEÇEN 1 YIL DAHA PONÇİĞİM”
16 Nisan 2020’de 10 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, iki gün önce sosyal medya hesabından Pars Tan’ın ölüm yıldönümünü anarak “Sensiz geçen 1 yıl daha Ponçigim.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 10
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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 11

O melek yüzün ve o eşsiz her yerde hep benimle hep… Nur yüzlü Ponçigim ben hep” ifadelerini kullandı.

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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 12
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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 13
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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 14
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Ebru Şallı yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim - Sayfa 15

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