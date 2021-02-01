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Mehtap Ar Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Mehtap Ar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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12 Nisan 2021 - 14:39
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Bir süredir yoğun bakımda olan ve geçtiğimiz günlerde 64 yaşında hayata veda eden Mehtap Ar’ın cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Müjde Ar, kardeşinden bahsederken gözyaşlarına engel olamadı. Ar ailesini sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Türkay Şoray, Emel Müftüoğlu ve Gökhan Keser gibi birçok ünlü isim cenazede son görevlerini yaptı.

Mehtap Ar‘ın oğlu Söz Ar, kardeşi Müjde Ar ve Müjde Ar’ın eşi Ercan Karakaş’ın cenaza ayrıntıları için bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bizlere ulaşan ve ulaşamayan, acımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.
Pandemi sürecinin kısıtlamalarından dolayı Mehtap’ımız için tüm sevenlerine açık bir cenaze töreni düzenleyemiyoruz. Anlayışınıza teşekkür ediyoruz.
Hayat normale döndüğünde, Mehtap Ar’ı anma gecesi düzenleyerek, dostlarımızla ve onu sevenlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz.”

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