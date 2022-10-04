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Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç
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04 Ekim 2022 - 13:56

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin 2004 yılında Show Ana Haber Spikerliği yaptığı döneme ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Samyeli’nin aradan geçen 18 yılda ciddi bir değişim yaşadığı görüldü.

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 1

Ünlü oyuncuların ve sunucuların geçmişteki görüntüleri zaman zaman gündem oluyor.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 2

Yıllar önceki hali gündem olan son isim ise ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli oldu.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 3

SHOW ANA HABERİ SUNUYORDU

Samyeli bundan yıllar önce Show Ana Haber spikerliği görevini yürütüyordu.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 4

Samyeli’nin 2004 yılında spikerliği yaptığı yıllara ait fotoğraflar hayli dikkat çekti.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 5

GENÇLİĞİNDEN KAYBETMEDİ AMA ÇOK DEĞİŞTİ

Samyeli’nin fotoğrafların üzerinden 18 yıl geçmesine rağmen hala fitliğini ve güzelliğini koruduğu görüldü.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 6

Ancak ünlü ismin vücut hatları açısında da ciddi bir değişim yaşadığı gözlerden kaçmadı.

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 7

İşte Samyeli’nin spikerlik yıllarından fotoğrafları…

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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 8
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 9
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 10
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 11
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 12
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 13
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 14
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 15
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 16
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 17
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 18
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 19
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 20
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 21
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 22
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 23
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 24
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 25
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 26
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 27
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 28
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 29
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 30
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 31
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 32
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 33
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 34
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 35
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 36
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 37
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Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç - Sayfa 38

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