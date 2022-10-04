Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin yıllar önceki haline bakın! Değişim hayli ilginç

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin 2004 yılında Show Ana Haber Spikerliği yaptığı döneme ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı. Samyeli’nin aradan geçen 18 yılda ciddi bir değişim yaşadığı görüldü.

Ünlü oyuncuların ve sunucuların geçmişteki görüntüleri zaman zaman gündem oluyor.

Yıllar önceki hali gündem olan son isim ise ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli oldu.