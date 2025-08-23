SEVTUĞ’DAN YENİ BİR HİKÂYE: “OH BE” YAYINDA!

Sevtuğ’dan Yeni Hit: “Oh Be” Yayında!

Güçlü Vokaliyle Yazın En Çok Konuşulacak Şarkısı

Başarılı sanatçı Sevtuğ, müzik kariyerine yeni bir halka ekledi. Güçlü vokali, sahne enerjisi ve duygu yoğunluğu yüksek performansıyla dikkat çeken sanatçı, yeni eseri “Oh Be” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Bir Vedanın ve Özgürlüğün Hikâyesi

22 Ağustos 2025 Cuma günü Seyhan Müzik etiketiyle dijital platformlarda ve YouTube’da yayımlanan “Oh Be”, bir vedanın ardından gelen uyanışı ve özgürlüğü anlatıyor. Şarkının sözleri Sudenur Çakmak, müziği ise Cüneyt Yalmaz ve Sudenur Çakmak imzası taşıyor. Düzenlemesi Cüneyt Yalmaz’a ait olan parçanın aranje sürecinde Mavi Yalmaz asistanlık yaptı. Mastering ise Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Emre Kıral tarafından gerçekleştirildi.

Klipte Minimalist Bir Anlatım

Şarkının video klibi ise yetenekli yönetmen Enes Bilal Taşçı tarafından çekildi. Minimalist estetik ve sade bir atmosfer üzerine kurulu klipte, Sevtuğ’un duygusal yoğunluğu ön plana çıkıyor. Açık renk blazer ve jean kombinleri, dumanlı göz makyajı ve yalın sahne düzeni, şarkının içsel yolculuğunu görsel olarak da destekliyor. Boş mekânlarda geçen sahneler, “vedanın ardından yeniden doğuş” temasını izleyiciye güçlü biçimde aktarıyor.

Şarkı Sözleriyle İçsel Bir Yolculuk

“Oh Be”nin sözleri, dinleyiciyi bir kabulleniş ve özgürleşme yolculuğuna davet ediyor:

Oh be… bırak geçmişi arkanda

Bir nefes gibi geçiverir zaman

Gözlerinle gördüğün bir düş müydü

Bensizliğe direnmek zorundaydın

Şimdi serbest bırak duvarları

Ruhunla bul kendini yeniden

Bu dizeler; veda, kabullenme ve özgürlüğün bir araya geldiği derin bir içsel hikâyeyi ortaya koyuyor.

Sevtuğ’un Çok Yönlü Kariyeri

Gerçek adı Sevtap Kasapbaşoğlu olan Sevtuğ, 14 Mayıs 1983’te İstanbul’da doğdu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu olan sanatçı, aynı zamanda lisanslı voleybolcu. Model, oyuncu ve sunucu kimliğiyle de tanınan Sevtuğ; “Ayrılsak da Beraberiz”, “Çiçek Taksi”, “Hürrem Sultan” gibi dizilerde rol aldı. “Passaparola”, “A Magazin” gibi programlarda sunuculuk yaptı, ayrıca Serdar Ortaç ve Hande Yener gibi isimlerin kliplerinde de oyuncu olarak yer aldı.

Bugün ise müzikal kimliğiyle öne çıkan Sevtuğ, sahne performansları ve güçlü sesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşıyor. “Oh Be” ile birlikte, kariyerine yepyeni bir duygusal ve sanatsal boyut eklemiş oldu.

Sevtuğ’un “Oh Be” adlı yeni şarkısı, sözleriyle içsel bir özgürleşmeyi, klibiyle ise minimalist bir estetiği dinleyiciye sunuyor. Yaz aylarının en dikkat çekici şarkılarından biri olmaya aday olan eser, sanatçının kariyerinde özel bir yere sahip olacak gibi görünüyor.

