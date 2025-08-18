  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü rockçı Teoman milyonluk teklifi geri çevirdi! İşte nedeni

Ünlü rockçı Teoman milyonluk teklifi geri çevirdi! İşte nedeni

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Teoman, geçtiğimiz günlerde Orta Doğu ülkelerinden gelen milyonluk konser teklifini reddetmesiyle gündem olmuştu. İlk açıklamasında “Pazar günleri çalışmıyorum” diyerek dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, bu kararının perde arkasını net bir şekilde dile getirdi.

Teoman, son yaptığı açıklamada teklifin geldiği dönemde oldukça yoğun bir programı olduğunu belirterek, “O hafta zaten üç konser vermiştim. Artık 25 yaşında bir müzisyen değilim, çok yoruluyorum” ifadelerini kullandı. Sanatçı, kariyerinde artık daha sakin bir tempo tercih ettiğini de vurguladı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sözler, Teoman’ın hayranları arasında farklı yorumlara yol açtı. Kimi takipçileri sanatçının sağlığını ve dingin yaşam tercihini desteklerken, kimileri de milyonluk bir teklifi geri çevirmesini şaşkınlıkla karşıladı.

Ünlü rockçı Teoman milyonluk teklifi geri çevirdi! İşte nedeni
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp