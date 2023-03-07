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Ebru Gündeş’e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak!

Ebru Gündeş’e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak!
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07 Mart 2023 - 15:07
Amerika’da yaşamını sürdüren Reza Zarrab kendi yazdığı şarkıların artık eski eşi Ebru Gündeş tarafından söylenmemesi için harekete geçti. Ebru Gündeş artık o şarkıları okuyamayacak.

Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 1

Reza Zarrab’tan yeni bir hamle geldi. Ebru Gündeş’ten boşandıktan sonra kızı için davalık olan Zarrab, bu kez de eski eşinin albümlerde okuduğu şarkılarına ambargo koydu.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 2

Sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Sadece Sevdim’ ve ‘Ölümsüz Aşklar’ isimli şarkılarını, eski eşinin söylememesi için harekete geçti.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 3

Onur Akay Medya’dan Mustafa Barış Durak’ın edindiği bilgiye göre; avukatlarına talimat verdiği ve özellikle hit olan bu iki şarkının artık sanatçı tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulunduğu söylendi.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 4

Reza Zarrab’ın bu kararı almasında en büyük sebep olarak Ebru Gündeş’in kendisinden 20 yaş küçük, 28 yaşındaki Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açması ve kızları Alara için velayet davası savaşları olarak gösterildi.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 5

Sanatçı Ebru Gündeş’in bu hamle sonrası nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

 

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 6

SÖZ YAZARI OLARAK İSİM YAPMIŞTI

Söz yazarı olarak Türkiye’ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini ‘Rıza Sarraf’ olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazmış ve bu eserler büyük ses getirmişti.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 7

Şarkılarda besteci olarak da imzası bulunan Reza Zarrab’ın yaptığı şarkılar arasında Sibel Can’ın okuduğu ‘Eski Toprak’ ve İbrahim Tatlıses’in seslendirdiği ‘Neden’ şarkısı var.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 8

Ebru Gündeş’in ‘Evet’ adlı albümüne ise ‘Sadece Sevdim’ ve ‘Ölümsüz Aşklar’ isimli şarkıları vermişti.

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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 9
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Ebru Gündeş'e Reza Zarrab şoku! Artık o şarkıları okuyamayacak! - Sayfa 10

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