Döngel: Estetik yaptırdım, çekmeyin!

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Estetik yaptırdığını söyleyen Döngel, gazetecilerin kendisini fotoğraflamasını istemedi
Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Sarıyer’de komşusunun saldırısına uğrayan oyuncu Melisa Döngel, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir arkadaşının motosikletiyle turlayan Döngel, gazetecileri selamlayarak poz verdi.
“ALNIMI ÇEKMEYİN!”
Kask ile yüzünü gizlemeye çalışan oyuncu, “Alnımı çekmeyin” diyerek ilginç bir ricada bulundu. Döngel, “Alnınızı neden çekmeyelim?” sorusu üzerine gülerek, “Estetik yaptırdım” dedi.
Geçtiğimiz günlerde komşusu tarafından evinin bahçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Döngel, konu hakkında yorum yapmak istemedi.