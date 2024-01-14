e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin yer aldığı e-Okul, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.