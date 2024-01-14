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e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Ocak 2024 - 21:03

“e-Okul çöktü mü, neden girilmiyor? sorusunun yanıtı öğrenci veliler tarafından araştırılıyor. Birinci dönem sonu yaklaşıyor. Yarıyıl tatili öncesinde sınav notları ve devamsızlık durumuyla ilgili bilgi edinmek isteyenler e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranı üzerinden detayları görüntüleyebiliyor. MEB tarafından hizmet veren e-Okul sayfasında zaman zaman yoğunluktan dolayı sorunlar meydana gelebiliyor. Peki e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

1/4e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır

e-Okul neden açılmıyor? sorusu, 15 tatili öncesinde sisteme girişte yaşanan yoğunluktan dolayı gündemde yer alıyor. yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, e-Okul VBS giriş ekranı aracılığıyla veliler tarafından kontrol edilebiliyor. Peki e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü?

2/4E OKUL NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ

E OKUL NEDEN AÇILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

E Okul üzerinden sınav sonucu ve devamsızlık durumu gibi süreçler takip ediliyor. Sistemde oluşan yoğunluk sebebiyle zaman zaman erişim sorunu ortaya çıkabiliyor.

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3/4E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin yer aldığı e-Okul, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan “Not Bilgisi” seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

 

4/4e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır
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