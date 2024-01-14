“e-Okul çöktü mü, neden girilmiyor? sorusunun yanıtı öğrenci veliler tarafından araştırılıyor. Birinci dönem sonu yaklaşıyor. Yarıyıl tatili öncesinde sınav notları ve devamsızlık durumuyla ilgili bilgi edinmek isteyenler e-Okul VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranı üzerinden detayları görüntüleyebiliyor. MEB tarafından hizmet veren e-Okul sayfasında zaman zaman yoğunluktan dolayı sorunlar meydana gelebiliyor. Peki e-Okul neden açılmıyor, çöktü mü? MEB E Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…