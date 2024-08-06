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Muğla’da kaçak alkole geçit yok!

Muğla’da kaçak alkole geçit yok!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Ağustos 2024 - 12:48

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir işletmeye düzenledikleri operasyonda 26 bin 699 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Kaçak alkole geçit yok!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 26 bin 699 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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