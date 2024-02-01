Duyu ötesi algı

Beslenmek herkese göre farklılıklar gösterir , her şey zihinde başlar zihninizi kodlayın ve bedeninize sorun ; bedenim şu an ne yemek yemek istiyorsun ? Kilo ve türevlerini yaratan şey mutsuz zihindir. Yediğiniz besinlerden daha çok keyif alarak yediğiniz yiyecekler eğer ki zihninizde “kilo aldırır” gibi kodlarınız yoksa bu gerçekten işe yarıyor , belli bir süre sonra bedeniniz sağlıklı yiyecekleri tercih etmeye başlarken bedeninize hizmet etmeyen yiyecekler tükettiğiniz zaman tepki bir veriyor , bu inanılmaz öyle değil mi ? zihniniz doyuma ulaşıyor ve akış enerjisi ile uyum halinde oluyorsunuz.

Duyularınız size ne söylüyor?

Beş duyu organınız geliştiğinde diğer duyularınız da gelişmeye başlar, altıncı duyu aktifleşir ve işte ! Bazı şeyleri dokunmadan veya tadına bile bakmadan his olarak bilirsiniz , duyularınız gelişmiştir ve o titreşimlerin size nasıl hissettireceğini artık biliyorsunuz.

Duyuların titreşimleri , niyetleri besleyen ve astral düzlemin temelini oluşturan güçtür.

Eğer duyularınız fazla gelişmişse düşünceleri de duyar , hisseder ve görürsünüz. Gerçekte ne olduğunu bilmek bir ömür boyu sürse de yardımcı olacak bazı araçlar vardır;

“Bilinç ve Farkındalık”

Yüksek bilinç düzeylerinde din , dil , ırk , cinsiyet , zaman ve diğer her şey etkisizdir. Orada yargı yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir. Enerji o zaman akış halindedir , işte o zaman gerçekten tüm evren ile iş birliği içerisinde olursunuz.

Simay ohara / Enerji terapisti