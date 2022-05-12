Cem Belevi’den İrem Derici’ye yanıt: “Mağdur edebiyatı yapmasın…”

Cem Belevi, ayrıldığı sevgilisi İrem Derici’nin kendisiyle ilgili açıklamalarına katıldığı ödül töreninde sert çıktı. Belevi eski sevgilisine “Herkes bir haddini bilsin. Mağdur edebiyatı yapmasın!” dedi.

Şarkıcı İrem Derici kendisi gibi şarkıcı olan eski sevgilisi Cem Belevi ile ilgili sert konuşmuştu. Yakın zamanda ayrılan çift sosyal medya hesaplarından birbirlerine sert eleştiriler yaparak gündem olmaya devam ediyor.

“ÇEYREK POPÇU”

Eski sevgililer Cem Belevi ile İrem Derici arasındaki şarkıcılık polemiği kızıştı. Belevi’nin Derici’yi ikinci kez aldattığı öne sürüldükten sonra İrem Derici Instagram’da şu mesajı paylaşmıştı: “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Hayırlı konser dilenmeler.”

Cem Belevi daha sonra konuyla ilgili “Aslında ilişkimizi noktalamıştık, fakat İrem bunu paylaşmak istemedi” açıklamasını yapmasından sonra sinirlenen İrem Derici “Elimde ses kayıtları var” diyerek yanıt vermişti.

“MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN”

Okan Üniversitesi’nin ödül töreninde ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü alan Cem Belevi’ye İrem Derici’nin sözünü ettiği ses kayıtları soruldu. Şarkıcı, “Ben de sizden fazla bir şey bilmiyorum” şeklinde yanıtladı.

Hürriyet’in haberine göre, şarkıcı Cem Belevi, “konser takvimini doldurma” iddiasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“Dün mü başlamışım ben bu işe? Bu ödülleri neden alıyorum? Herkes bir haddini bilsin. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın.”

‘SES KAYITLARI VAR’ DEDİ

İrem Derici, sosyal medyada Cem Belevi’yle ilgili elinde ses kayıtları olduğunu iddia etmişti. İşte İrem Derici’nin o sözleri:

“Her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A’dan z’ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? ‘Yaz sonuna kalmaz İrem’i şutlarım zaten, şu takvimi bi’ doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem’ mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.”