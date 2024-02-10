Vekillere deprem konutu AFAD’dan çıktı! “Kardeşim oturacak”

Üç dönem AKP’den milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’a deprem konutu çıktığı anlaşıldı. Tayyar, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” diye açıklama yaptı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta “Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi” düzenledi. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümüne gelindiğinde ise ekranda Şamil Tayyar’ın adı belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı.
BirGün’ün ulaştığı Şamil Tayyar ise kendisine deprem konutu çıktığını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı:
“Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı.”
Öte yandan Tayyar, 24, 25, ve 26’ncı dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştı.
AKP’Lİ VEKİLE DE ÇIKTI İDDİASI
Öte yandan sosyal medyada AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya da Şanlıurfa’da deprem konutu çıktığı iddia edildi.
ŞAMİL TAYYAR’DAN YENİ AÇIKLAMA
Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Birgün madem haber yapmış, fitnenin ateşini yakmış, hadiseyi anlatayım. ‘Baba ocağı’ olarak kullandığımız, üst katında babamın, alt katında emekli polis ağabeyimin oturduğu, 40/50 yıllık ve iki katlı eski binayı yıllar önce satın almıştım. 3 yıl önce babam rahmetli olunca, yerine taşeron işçi yeğenim ve çocukları yerleşti. 6 Şubat depreminde ev ağır hasar alınca yıkıldı. Rabbime şükürler olsun, benim ihtiyacım yoktu ama İslahiye’deki asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen depremzede kardeşlerim, yeğenlerim bu süreçte mağdur oldular. İslahiye’de kaldılar, her depremzede gibi önce çadıra sonra konteynere yerleştiler, burada yaşamaya devam ediyorlar. Baba ocağı yıkıldığı ve tapu bana ait olduğu için onlar adına hak sahibi olarak başvurdum. Kurada 85 metrekare 2+1 daire çıktı. Aile içinde taliplisi çoktu, içlerinde şartları diğerlerine göre en kötü olan 3 çocuklu ve ihtiyaç sahibi kardeşim Gökhan’a verdim. Hukuki şartlar tamamlandığında tapusunu da devredeceğim. Burada ‘helal’ olmayan ne var? Tek kusurları vekile yakınlık olan bu ihtiyaç sahiplerini dile dolayanlar ‘haram’ arıyorsa, Lütfü Savaş’ı kurcalasınlar.