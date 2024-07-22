Plasebo Etkisi

Bilim insanları, plasebo etkisinin psikolojik mekanizmalarının hem bilinçli beklentilerde hem de öğrenmede yattığını belirledi. Örneğin, bir ilacın ağrıyı azaltacağına dair beklenti oluşturduğumuzda, beynimiz ağrıyı hafifleten endojen endorfinleri salgılar.

Öğrenme süreci, içsel beklenti ve çevresel ipuçlarını entegre ederek plasebo yanıtı oluşturur, tekrarlanan öğrenme koşulları kişinin bilinçsiz fizyolojik süreçlere tepki vermesine neden olabilir.

Araştırma verileri, plasebo etkisinin Alzheimer hastalarında veya frontal korteks fonksiyonları baskılanmış bireylerde görülmediğini göstermektedir.

Araştırmalar, plasebo etkisinin hem bilinçli beklentiler hem de öğrenme süreçleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, plasebo etkisi üzerine yapılan çalışmalar, insan vücudunun çeşitli sistemlerini ve beyin işlevlerini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Sonuç olarak, plasebo etkisi insanların sağlık ve iyilik hali üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yapılan deneyler öyle gösteriyor ki haberi olmayan bir hasta ilaç görünümlü şeyler ile duyusal olarak uyarıldığında , ilacın kendisini tedavi edeceğine inandığı için zamanla iyileştiği gözlenmektedir.

Sürekli tekrar eden düşünceler ve olumlamaların da insan zihni üzerinde plasebo etkisi gibi etki oluşturduğu aşikar.

Simay ohara / Enerji terapisti