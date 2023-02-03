AHMET HAKAN’DAN İMAMA TEPKİ

“Allah’ın cennette Hz. Meryem ile Hz. Muhammed’i nikahlayacağını” söylediği konuşmasıyla gündeme gelen imam Halil Konakçı’nın “İslam karşıtı propaganda yaptığını” savundu.
Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
“Halil Konakçı adlı imam, şimdi de Hz. Meryem’in Hz. Muhammed ile evleneceğini söylüyor vaazında.
Sosyal medyaya çıkan merdiven altı vaizler, cennet diye erotik fantezilerini anlatıyorlar da anlatıyorlar.
Ben bunların tümüne… İslam karşıtı propaganda diyorum. Kuran yakmak kadar olmasa da bayağı bir İslam karşıtlığı var bu işin içinde.”