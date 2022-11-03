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Ukrayna savaşında son durum… ABD gizli görüşmeyi deşifre etti! Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı

Ukrayna savaşında son durum… ABD gizli görüşmeyi deşifre etti! Dünyayı ayağa kaldıran Ukrayna planı
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03 Kasım 2022 - 13:46

Ukrayna’daki savaş son sürat devam ederken ABD’den dünyanın gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. ABD’li yetkililer Rus generallerin gizli ‘Ukrayna toplantısı’nı deşifre etti.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde.

24 Şubat’ta başlayan savaş can almaya devam ederken ABD’den çok konuşulacak bir iddia geldi.

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD’li yetkili, Rus askeri yetkililerin geçen ay Ukrayna’daki savaşta nasıl ve ne zaman nükleer silah kullanabileceklerini görüştüklerini söyledi.

PUTİN DAHİL OLMADI

ABD’ye göre bu görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmadı. Beyaz Saray yetkilileri de geçtiğimiz aylarda nükleer silahların kullanılması ihtimaliyle ilgili kaygılarının arttığını bildirdi. Ancak Rusya’nın nükleer kullanmaya hazırlandığına yönelik bir işaret görmediklerini de ekledi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Batı’yı “kasıtlı olarak konuyu gündeme taşımakla” suçlamıştı. Eylül ayı sonlarında ise Putin, nükleer silah ve Batı karşıtı retoriği yükseltti ve Rusya’yı ve Ukrayna’da işgal edilen bölgeleri “korumak için her aracın masada olduğunu” söylemeye başladı.

Putin, “Bu bir blöf değil” dedi ve Rus silahlarının NATO cephaneliğindekilerden çok daha gelişmiş olduğunu ileri sürerek Batı’yı “nükleer şantaj yapmakla” suçladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD medyasında yer alan “Rus generallerin nükleer silah kullanmayı tartıştıklarına” yönelik haberleri şöyle yorumladı:

“Son aylarda [nükleer silah kullanımıyla ilgili] potansiyelin yükseldiğine ilişkin artan bir kaygıya sahibiz.”

Rusya’nın Ukrayna savaşında sahada yaşadığı kayıplar, nükleer silah tehdidini daha çok zikretmesini de beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Moskova, Ukrayna ordusunun radyoaktif madde içeren “kirli bomba” kullanabileceği iddiasında bulunmuştu.

Batı ve Ukrayna ise iddianın, söz konusu içeriğe sahip bombaların kullanılması halinde suçu baştan Kiev’in üzerine atma amacı taşıdığını dile getirmiş ve iddiaları reddetmişti.

RUSYA’NIN NÜKLEER DOKTRİNİ

Nükleer silahların hangi durumda kullanılabileceği hakkında ise Moskova’da birden çok görüş dile getiriliyor. Geçen hafta Rus ordusunun rutin nükleer tatbikatı sırasında, düşmanın nükleer saldırısına nasıl misilleme yapılacağı da senaryolar arasındaydı.

Putin, Rusya’nın nükleer doktrininin bu silahların yalnızca savunma amaçlı kullanılabileceği konusunda net bir görüşe sahip. Ancak Salı günü, Rusya Güvenlik Konseyi’nin başkan yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya’nın nükleer doktrininin başka bir unsurunu gündeme getirdi:

Buna göre Rusya, devletin varlığına yönelik tehdit karşısında da nükleer kullanabilir. Medvedev, Ukrayna’nın daha önceden sahip olduğu tüm bölgeleri yeniden ele geçirmek istediğine dikkat çekerek, bunun “devletin varlığına yönelik tehdit” teşkil ettiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden ise Ekim ayı başında yaptığı açıklamada, dünyada nükleer savaş riskinin 1962’deki Küba Füze Krizi’nden beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söyledi.

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