ZEYNEP DEMİREL’DEN 30. HAFTA HAMİLELİK GÜNCELLEMESİ

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’in eşi ve 2009 Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Hamileliğinin 30. haftasına giren Demirel, sosyal medya hesabından takipçileriyle yaşadığı sürece dair samimi bir paylaşım yaptı.

“UYKUSUZ GECELER VE AĞRILAR BAŞLADI”

Hamileliği boyunca yaşadığı zorluklardan bahseden Zeynep Demirel, “Uykusuz gecelerim ve pelvis ağrılarım başladı. Migren ataklarım devam ediyor. Çok halsizim ve çabuk yoruluyorum. Gebelik şekeri testim negatif çıktı, bebiş bir hafta önden gidiyor. Karnımda halay çeken biri var. Durmuyor da durmuyor, kıpır kıpır sıpa!” ifadelerini kullandı.

“DOYMUYORUM, BİRKAÇ KİLO DAHA ALIRIM”

Hamileliği boyunca 15 kilo aldığını belirten Zeynep Demirel, “Doymak nedir bilmiyorum. Sanırım bir 5 kilo daha alırım. İnşallah çoğu ödemdir! Hafif de olsa egzersiz yapmaya devam ediyorum, boğazı tutamıyorum bari bunu yapayım,” diyerek yaşadığı süreci esprili bir dille paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK HEYECANI

Zeynep Demirel, üçüncü kızını beklerken yaşadığı mutluluk ve heyecanını da paylaşmayı ihmal etmedi. Hayranlarından büyük ilgi gören paylaşımı, samimiyetiyle dikkat çekti. Takipçileri, Demirel’e hem destek mesajları gönderdi hem de sağlıklı bir doğum dileklerinde bulundu.

Zeynep Sever Demirel, bu süreçteki deneyimlerini paylaşmaya devam ederken, doğuma kadar olan günlerini sağlıklı bir şekilde geçirmeyi planlıyor.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/