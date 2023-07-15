Bölüm başı aldığı ücret ağızları açık bıraktı!

Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, bölüm başı ücretiyle hayrete düşürdü.
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu Afra Saraçoğlu, büyük bir hayran kitlesine ulaşmasına neden olan Yalı Çapkını dizisinden bölüm başına çok yüksek bir ücret alıyormuş.
BÖLÜM BAŞINA NE KADAR KAZANIYOR?
Habertürk’te yer alan habere göre; Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinden bölüm başı 100 bin TL yani ayda 400 bin TL kazanıyor.
YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?
Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep’te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul’a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.