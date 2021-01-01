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Seçim Formülü İle İlgili Olay İddia!

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Seçim Formülü İle İlgili Olay İddia!
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06 Ağustos 2021 - 15:33
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Abdülkadir Selvi, Millet İttifakı’nın çalıştığı formül üzerine dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Millet İttifakı’nın seçim formülü ile ilgili olay iddia! Başbakan ve cumhurbaşkanı adayı belli…

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı, Akşener’in ise başbakan adayı olacağını iddia etti.

Abdulkadir Selvi’nin ‘Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı, Akşener başbakan adayı’ başlıklı yazısı şöyle:

Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte “Başbakanlık mı kaldı ki Meral Akşener, başbakan adayı olsun?” diyeceksiniz.

İlk başta ben de öyle düşünmüştüm ama Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin ayrıntılarına ulaşınca Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki görev dağılımını yansıtmayı düşündüm. Millet İttifakı 2023 seçimlerine ilişkin stratejisini netleştirmeye başladı. Elbette seçim sürecine girilmesiyle birlikte taşlar yerine oturacak ama anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında şimdiden hem arka kapı diplomasisi işlemeye başlamış, hem de iki lider gerek duydukları her zaman görüşebiliyorlar.

Ortak aday mı ayrı aday mı?

2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı’nın cevaplandırması gereken en önemli soru, ortak aday olacak mı yoksa ilk tura partiler kendi adaylarıyla girip, seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan karşısındaki aday üzerinde mi ittifak yapılacak sorusu. Cumhur İttifakı’nın adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belli. Ancak muhalefeti en çok cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği ve kimin aday olacağı sorusunun zorlayacağını ifade etmiştim. O zorluk devam ediyor ama Kılıçdaroğlu ile Akşener’in kimi zaman verdikleri mesajlarla kimi zaman arka kapı diplomasisini işleterek bu soruların yanıtlarını hazırlamaya başladıkları izlenimi edindim.

2023 için model

2023’e giderken Millet İttifakı açısından hayati noktayı ise, “2023 stratejisi” oluşturacak. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı seçmenlerin huzuruna nasıl bir öneri ile çıkacak? Bir yanda parlamenter sisteme dönüşü vaat ediyorlar, diğer yanda ise Başkanlık Sistemi’ne göre bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar. Bunu nasıl modelleyecekler? Yine edindiğim izlenimi aktarayım. Millet İttifakı bu modeli oluşturma konusunda bir hazırlık içine girmiş. Şimdi o modelin ulaşabildiğim ayrıntılarını paylaşacağım.

Ama önce 2023 sürecinde Kılıçdaroğlu’nun pozisyonunu tespit etmemiz gerekiyor. Bunun bir miladı var. 7 Aralık günü Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde olan Kılıçdaroğlu’na, AK Parti milletvekilleri, “Aday ol, aday olabilecek misin?” diye laf attı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?” diye karşılık verdi.

Şimdi gelelim en başta sorduğumuz sorunun cevabına. Millet İttifakı bir de takvim belirlemiş.

Kılıçdaroğlu seçilirse Anayasa’yı değiştirip 2 yıl içinde parlamenter sisteme göre seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bu durumda başbakan adayının Meral Akşener olacağı ifade ediliyor.

Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin özü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayı Meral Akşener denilebilir.

Tabii bu modelin ciddi zaafları var. Onu da yeni gelişmeler ışığında masaya yatıracağız.”

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