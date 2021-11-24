Dünya Basını ‘Kara Salı’nın Sorumlusu Hakkında Aynı Fikirde

ABD’nin önde gelen ekonomi yayınlarından Bloomberg konuyla ilgili haberini “Erdoğan’ın faiz indirimi mantrası, liranın son 20 yılın en kötü düşüş serisine gelmesini körükledi” başlığıyla verdi.

Haberde, “Recep Tayyip Erdoğan’ın daha düşük faiz oranları için giderek yoğunlaşan kampanyası ülkedeki krizi daha da derinleştirirken Türk Lirası’nın serbest düşüşü her türlü rekoru kırıyor” ifadeleri kullanıldı.

Bloomberg, yatırımcıların ülkenin ekonomi politikalarının giderek daha “mantıksız” ve “öngörülemez” bir hal almaya başlamasından şikayetçi olduğunu da aktardı.

Dünyanın en yaygın kullanılan haber ajanslarından Reuters, aboneleriyle paylaştığı haberde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ifadelerinin ‘yangın satışını daha da ateşlediğini’ belirtti.

Reuters, Erdoğan’ın “ekonomik kurtuluş savaşını” kazanacaklarına dair söz vermesine rağmen yaygın bir şekilde eleştirildiğini; buna rağmen ekonomi konusunda rota değiştirmeyi reddettiğini belirtti. Ajans, ekonominin salı günü yaşadığı değer kaybının ‘tarihi’ olduğuna dikkat çekti.

Ekonomi gazetesi Financial Times’ın ABD’deki basılı edisyonunun manşetinde de Türk Lirası’nın durumuna yer verildi.

Financial Times, AKP Genel Başkanı’nın fotoğrafının üzerine çakılan Lira’nın grafiğini koyarken, “Erdoğan’ın savaş çığlığı TL’nin canını yaktı” başlığını attı.

Alman devletine bağlı haber platformu Deutsche Welle de Erdoğan’ın Merkez Bankası’na siyasi baskı uyguladığını ve analistlerin çoğunun duruma onun desteklediği ekonomi politikalarının sebep olduğunu savunduğunu ifade etti.

TL’nin ‘Kara Salı’sı ile ilgili olarak dünya basınından öne çıkan bazı diğer başlıklar şöyle:

Le Figaro | Türk lirasında yeni batış: Dolar karşısında yüzde 13 değer kaybetti

Fransız Le Figaro gazetesi, Türk lirasındaki tarihi düşüşü aktardığı haberde, liranın dolar karşısında saatler içinde yüzde 13 değer kaybettiğini vurguladı. “Beklenmeyen seviye” diye nitelendirilen Dolar/TL’nin aktarıldığı haberde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikalarını değiştirmeyeceği ve “baskılara direneceği” yönündeki açıklamalarının etkisi olduğu belirtildi.

Capital | Lira, dolar karşısında değer kaybediyor; Erdoğan, ekonomiye karşı bir komplo olduğunu söylüyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın para politikalarında bir değişiklik olmayacağını söylemesi ve faiz indirimi sürecinde baskılara direnileceğini söylemesinin ardında Türk Lirası, dolar karşısında değer kaybını sürdürüyor. Capital’de yer alan haberde “Türk lirası dipsiz bir kuyuda mı?” sorusuna yer verildi.

CNBC | Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elden çıkarmayı tetiklemesinin ardından Türk lirası “çılgın” tarihi düşük seviyeyi gördü

CNBC, Türk lirasının tarihi değer kaybına ilişkin haberde, Türkiye’de enflasyonun yüzde 20’ye yaklaştığı, temel ihtiyaçların fiyatlarının arttığı ve TL ile alınan maaşlarının ağır bir şekilde değer kaybettiğini aktardı. Haberde Londra merkezli uluslararası yatırım kuruluşu Bluebay’in yöneticisi Timothy Ash’in “Liranın bulunduğu nokta delice ancak bu, Türkiye’nin şu an sürdürdüğü delice politikaların bir yansıması” değerlendirmesine yer verildi.