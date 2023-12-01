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Asgari ücret ile ilgili sürpriz karar ‘Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor’

Asgari ücret ile ilgili sürpriz karar ‘Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Aralık 2023 - 10:54

Asgari ücret toplantısı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da gazetecilerle buluşmuştu. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevzuat gereği 1 Aralık’ta çalışmalara başlayacağını söylemişti.

TÜRK-İŞ kaynakları, bugün yapılması beklenen toplantı için davet almadıklarını belirtti.

Bugün ilk toplantısı yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Halk Tv Ekonomi yazarı Olcay Aydilek’in aktardığına göre komisyon, bugün toplanmayacağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı tarihini izleyen günlerde duyuracak.

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Asgari ücret takvimine göre komisyon yeni ücreti belirlemek için Aralık ayında 4 defa toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili yaptığı bir açıklamada asgari ücrete 2024 yılında tek sefer zam geleceğini ifade etmişti.

Asgari ücret ile ilgili ekonomistler oranın yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağını, bu doğrultuda rakamın 17 bin 103 TL’ye çıkabileceği belirtiyor.

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