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Flaş Artış Sonrası Dolarda Son Durum Ne?

Flaş Artış Sonrası Dolarda Son Durum Ne?
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24 Kasım 2021 - 15:38

Flaş Artış Sonrası Dolarda Son Durum Ne?

Dün 13.50 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar, yeni güne 12.87 liradan başladı

Flaş Artış Sonrası Dolarda Son Durum Ne?

Dün güne 11.42’den başlayan dolar/TL 13.47 ile tarihi zirvesini gördü. Günlük yükselişin yüzde 17’yi bulmasının ardından dolar yeniden 13’ün altına çekildi.

Dolar yeni güne ise 12.87 liradan başladı. Sabah saatlerinde bir anda 13.15 lirayı aştı.

Rekora giden yükseliş önceki akşam başlamıştı. Pazartesi akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Ekonomi politikalarının aracı olan faizin seviyesini belirleyecek olan ülkenin ihtiyaçlarıdır. Enflasyonun parasal daralmalarla düşürebileceği kapalı ekonomiler dışında hiçbir karşılığının bulunmadığını gördük. Mandacı iktisatçıların ülkemizi açlığa, yoksulluğa mahkum edecek politikaları reddediyoruz. Bunun yerine sorunlarımızı kendi çözümlerimizle aşacak adımlarını atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından dolar gece saatlerinde 11.25 liradan 11.47 liraya çıktı.

MHP LİDERİNİN AÇIKLAMASI

Bunun yanında dün MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında “Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu tartışmaya açmak hem demokrasi hem milli iradenin gereğidir. IMF ve faiz lobisinin oyunlarıyla daha fazla mesafe alamayız. Özerk ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz” açıklamasında bulundu. İktidar ortağından gelen bu açıklama da kurdaki yükselişi hızlandırdı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TCMB BAŞKANI KAVCIOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüştüğünün bildirilmesi ile bir müdahale beklentisi doğdu. Bu da kurdaki çekilmeye sebep oldu.

Bugün genel olarak ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar ve Merkez’in atabileceği adımlar kurun seyrinde etkili olabilir.

ODAK NOKTASI FAİZ

Tabii kurdaki yükselişin ana aktörü faiz olmaya devam ediyor. Merkez Bankası PPK geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e çekti. Bunun yanında aralık ayı için de bir indirim sinyali verdi. Geçen haftaki faiz kararı öncesi dolar 10.50 lira civarında seyrediyordu.

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