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Ekmek fiyatlarına zamla ilgili uyarı geldi!

Ekmek fiyatlarına zamla ilgili uyarı geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ekim 2024 - 15:32
Ekmek fiyatları yeni bir zam haberi ile gündeme oturmuştu. Ortalama 10 TL’ye satılan 200 gramlık ekmek için 15 TL sesleri yükselirken Bakanlık ‘habersiz zam’ yapacaklara gözdağı verdi. Ekmeğe resmi açıklama olmadan zam yapana 1 milyon liraya kadar para cezası kesileceğini duyurdu.

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