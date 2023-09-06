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DSÖ’den Türkiye’ye sahte ilaç uyarısı!

DSÖ’den Türkiye’ye sahte ilaç uyarısı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Eylül 2023 - 12:57

DSÖ, ‘Defitelio’ ticari adıyla pazarlanan ve kimyasal bileşiği defibrotid sodyum olan ilacın sahte bir partisinin Türkiye’de satışta olduğuna dikkat çekti.

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