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DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
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09 Ağustos 2022 - 16:39

DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri sürekli işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Başvuru yapan adaylar heyecanla kura çekimini takip ettiler. Peki, DSİ işçi (bekçi) alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı DSİ bekçi alımı kura çekimi canlı yayında yapıldı

DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yaptılar. DSİ bekçi alımı kura çekimi bugün yapıldı. Kura çekimi sonuçları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinden duyurulacak. İşte detaylar

2/3DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI

DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.
< br> DSİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZKura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

3/3DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı DSİ bekçi alımı kura çekimi canlı yayında yapıldı

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır.

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