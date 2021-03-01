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Taliban’dan Kaçtı İstanbul’a Geldi

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Taliban’dan Kaçtı İstanbul’a Geldi
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19 Ağustos 2021 - 16:23
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Afganistan’ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Afganistan Taliban kontrolüne geçtikten sonra gözü yaşlı şekilde ülkesinden kaçtı.

ABD, NATO ve diğer batılı güçlerin ülkeyi terk etmesinden çok kısa bir süre sonra Afganistan’ı ele geçiren Taliban yönetimi başkent Kabil başta olmak üzere tüm vilayetlerde korkunç bir korku ve kaos ikliminin hakim olmasına yol açtı.

Ilımlı söylemlerle başa gelen ve geçmişteki örneklerden farklı davranacağını açıklayan Taliban yönetimi, Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların kendilerinden korkmasına gerek olmadığını, yönetimleri altında herkesin güvende olacağını söylese de 1990’lı yıllarda Taliban’ın etkili olduğu dönemi çok iyi hatırlayan halk ülkeyi bir an önce terk edebilmek için ölümü bile göze alıyor.

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve oldukça popüler olan ‘The Voice’ adlı müzik yarışmasının Afganistan versiyonunda ünlenen ve ülkenin en çok tanınan ve sevilen sanatçılarından olan Afganistan’ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Kabil’den kaçanlardan oldu.

Instagram’da 1 milyondan fazla takipçisi olan genç sanatçı dün Kabil’den kalkan ABD kargo uçaklarından birine binmeyi başaran şanslı Afganlardan oldu.

Afganistanın en büyük pop starıydı... Artık demokrasi yok diye haykırarak İstanbula kaçtı

Oradan da İstanbul’a kalkan bir uçağa binip Türkiye’ye geleceğini açıklayan Sayeed bindiği uçaktan da fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Birçok fotoğraf paylaşarak hayranlarına ‘korkunç ve unutulmaz birkaç geceden sonra artık iyiyim.’ mesajı yollarken Katar’ın Doha şehrine ulaştığını müjdeledi.

Eve sağ salim ulaştığımda ve kendime gelebildiğimde sizlerle paylaşacağım daha birçok hikaye olacak diyen sanatçı artık ülkesinde demokrasi olmadığını, Taliban’ın değiştik demesine rağmen Afgan kadınlarının, bilhassa da önemli görevlere gelmiş ya da toplum tarafından tanınan rol model olmuş kadınların can güvenliği olmadığını söylüyor.

Aryana Sayeed, ‘ben kaçabilen şanslılardandım’ diyerek kendi durumunu anlatırken ülkede kalan hemcinslerinin durumu için de dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor.

Taliban gelmeden önce memurluk yapan, tercüman olarak çalışan ya da öğretmen olan kadınlar şu anda suskun bir şekilkde evlerinden çıkmadan ya da güvenli yerlerde saklanıyorlar. Taliban’ın ülkeyi şeriat kuralları içinde, kadınlara zarar vermeden yöneteceğiz sözlerine rağmen Afganistan’dan Taliban savaşçılarının genç kızları ve bekar kadınları evlerinden zorla alarak kendileriyle evlenmeye zorladıkları haberleri geliyor.
Afganistanın en büyük pop starıydı... Artık demokrasi yok diye haykırarak İstanbula kaçtı

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