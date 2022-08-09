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Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili ne zaman?
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09 Ağustos 2022 - 16:37

Mevlit Kandili bu yıl da dualarla idrak edilecek. Bu anlamlı günün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına odaklandı. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?

1/3Mevlid Kandili ne zaman İşte 2022 Mevlid Kandili takvimi

 

Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili için kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar, Hazreti Muhammed’in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili dolayısıyla araştırmalarına hız verdi. İşte, Mevlid Kandili’nin idrak edileceği tarih…

 

 

2/32022 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

2022 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayında Mevlid Kandili idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili 7 Ekim 2022’de idrak edilecek.

 

3/3MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ

MEVLİD KANDİLİ’NİN ÖNEMİ

“Mevlid-i Nebi” olarak da anılan ve Türkiye’de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam’ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır’da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil’atler) giydirildi ve hediyeler verildi.

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Mevlid Kandili ne zaman?
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