İBB’den Son Dakika Kar Uyarısı: Bu Akşam Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) karla karışık yağmurun bu akşamdan itibaren İstanbul’da etkisini göstereceğine yönelik uyarısını hatırlatarak, olumsuz bir durum oluşması halinde vatandaşların ALO 153’ü aralamaları gerektiğini söyledi.

Meteoroloji’nin İstanbul’da havanın soğuyacağına, çarşamba günü sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşececeğine ve kar yağışı geleceğine yönelik uyarısı sonrası AKOM’dan da uyarı geldi.

İBB Sözcüsü, uyarıyı Twitter’dan paylaşarak şunları kaydetti:

“AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız. ALO 153”