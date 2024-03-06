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‘Banker Bilo’ operasyonu: 1.5 milyon liralık dolandırıcılık

‘Banker Bilo’ operasyonu: 1.5 milyon liralık dolandırıcılık
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Mart 2024 - 15:20

Tunceli’de sahte vize işlem merkezi oluşturarak 1.5 milyon liralık dolandırıcılık yapmakla suçlanan üç kişi tutuklandı.

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‘Banker Bilo’ operasyonu: 1.5 milyon liralık dolandırıcılık
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