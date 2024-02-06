Dolar/TL’de yeni rekor!

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 30,5555’ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 30,5660 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, sabah saatlerinde 30.80630 lirayı görerek tarihi seviyesini gördü.
Serbest piyasada 30,5650 liradan alınan dolar, 30,5670 liradan satılıyor. 32,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5540 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8990 lira olmuştu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bin 991 lira, çeyrek altın 3 bin 226 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 866 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.
BORSADA RAKAMLAR
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne 8.776 puandan başladı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 78.17 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.17 dolardan işlem görüyor.
BİTCOİN’DE SON DURUM NE?
Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 759 dolar seviyesinde.