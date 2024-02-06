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Dolar/TL’de yeni rekor!

Dolar/TL’de yeni rekor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Şubat 2024 - 10:39

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 30,5555’ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 30,5660 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, sabah saatlerinde 30.80630 lirayı görerek tarihi seviyesini gördü.

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