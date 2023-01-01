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2024 NELER OLACAK ?

2024 NELER OLACAK ?
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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30 Ekim 2023 - 14:46
Astronomi bilimi matematiksel oranlarda yansıma ile birlikte gerçeğe yakın izdüşümleri ifade ederken aynı zamanda doğum haritasına bakılırsa pek çok konu hakkında önceden bilgi sahibi olabiliriz.
Satürn ne zaman ters dönse dünya çapında ciddi olaylar söz konusu olurken, şahit olduğumuz savaş safhaları belirlenecektir.
13 Kasım’da bulunan yeni ay dünya için savaş konusunda ciddi tutulmaları meydana getirecek.
Sosyal medyada bazı fenomenlerin ayrılıklarına şahit olacağız.
Kripto para piyasalarına dikkat etmememiz gerekiyor altın ve ons değerinin yükselişine şahit olacağız.
Türkiye 2024 yılında dünya çapında büyük başarılara imza atacak .
Ekonomi piyasaları düzeliyor, kararsız kaldığınız tüm konuları netleştirmek sağlıklı olacaktır.
Zemin olarak hazırlanmış teknolojik gelişmelere şahit olacağız, çeşitli biyolojik silahlar ve çeşitli yeşil enerji sistemlerini kullanmaya başlayacağız.
Türkiye açısından önemli bir tarih olan 2024 özellikle büyük başarılar getirecek , yıllardır süregelen çalışmalar artık meyvelerini veriyor bu süreçte her an gelişmelere şahit olacağız.
İndigo ve yıldız çocuklar için yükseliş yılı olacaktır, 2024 yılında daha çok normalleşecek olan bu süreç özellikle Türkiye’de gelişmelere fırsat verecek ve teknolojik alanda başarılara şahit olacağız. 
 
 
 Evrensel olarak sonsuz yaratımın kaynağı olan tek bir yaratıcı ilahi olarak her insana ayrı bir ilim vermiştir, üç boyutlu okununca bize bilimin sırlarını veren kuran evrensel olarak üç boyutlu yaşadığımız dünya boyutunda bize bazı bilinmeyenlerin sırlarını açar aynada gözlerinize bakın her birinin bir gezegene ait olduğunu görebilirsiniz, küçük evrenler büyük evrenlerin taklidi ise insanın gölge ruhu kara deliklerdir ve kesikli ışıklar da kara deliklerin arka planında bulunur ne de olsa ışık olmadan gölge oluşmaz, sihir gerçektir ben bilince sihir diyorum..
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