ADALET BAKANLIĞI, BİLİRKİŞİLİK SİSTEMİNDE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Adalet Bakanlığı, Türkiye’deki yargı süreçlerini hızlandırmayı ve bilirkişilik sistemini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan radikal değişikliklere hazırlanıyor. Son günlerde özellikle soruşturma ve kovuşturmalarda bilirkişilerin performansına yönelik artan tartışmaların ardından, Bakanlık, sistemde köklü yenilikler yapmayı planlıyor.

Bilirkişilik Sistemi Yeniden Düzenleniyor

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenlemeyle birlikte bilirkişilerin görev ve sorumlulukları daha sıkı bir şekilde denetlenecek. Hazırlanan taslağa göre, bilirkişilerin performansları belirli aralıklarla değerlendirilecek ve yeterli bulunmayanların sicil ve listelerden çıkarılması sağlanacak. Bu değişiklik, yargı süreçlerinde daha güvenilir ve tarafsız raporların elde edilmesini hedefliyor.

Bilirkişilerin Nitelikleri ve Görevlendirilme Süreci Güncellenecek

Yeni düzenleme ile bilirkişilik alanlarında aranan nitelikler güncellenecek ve bilirkişilerin uzmanlık alanları daha net bir şekilde belirlenecek. Ayrıca, bilirkişilerin görevleri, merkezi bir sistem üzerinden sıralı bir şekilde atanacak. Bu otomatik tevzi sistemi sayesinde, mahkemeler bilirkişileri daha objektif ve şeffaf bir şekilde görevlendirebilecek.

Rapor Süreleri Kısaltılacak, Yaptırımlar Artacak

Yargı süreçlerinin hızlandırılması için bilirkişilerin rapor teslim süreleri kısaltılacak. Raporunu zamanında teslim etmeyen, görevi suistimal eden veya gerçeğe aykırı rapor sunan bilirkişiler hakkında daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca, meslek kurallarına aykırı hareket eden bilirkişilerin sertifikaları iptal edilecek ve görevden men edilecek.

Yeni Düzenleme ile Adalet Sisteminde Hızlı ve Etkili Çözümler

Adalet Bakanlığı’nın bu yeni düzenlemesi, yargı süreçlerinde daha hızlı ve etkili çözümler üretilmesine olanak tanıyacak. Bu değişikliklerin, bilirkişilik mesleğini daha güvenilir hale getireceği ve yargıdaki şeffaflık ile objektifliği artıracağı bekleniyor.

Kaynak:Medya Radar