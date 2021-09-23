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MB Faizi 1 Puan Düşürdü, Dolar 8,80’le Rekor Kırdı

MB Faizi 1 Puan Düşürdü, Dolar 8,80’le Rekor Kırdı
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23 Eylül 2021 - 14:45
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası TCMB’nin kritik faiz kararı açıklandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verildi.

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Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin yüzde 19’da sabit bırakılmasını beklediğini belirtmişti.

Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19’da sabit tutmuştu.

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