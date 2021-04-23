Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme!

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Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Sosyal medya üzerinden Can Tanrıyar’a yöneli, ‘Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik’ şeklinde hakaret içerikli sözler sarf eden sunucu Seren Serengil hakkında ‘Hakaret’ 2,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Duruşmada mütalaa verildi. Seren Serengil’in 2 yıl 4 ay hapis cezası talep edildi.

Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil’in sosyal medya üzerinden kendisine, “Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor” şeklindeki sözleri sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü.

Tanrıyar’ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ”Hakaret” suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SAVUNMASINI YAPMIŞTI

Günaydın’dan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre; Geçtiğimiz celse Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya sanık sıfatında yer alan Seren Serengil katılım sağlamıştı. Savunmasında Serengil, ”17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar’ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım’a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz’ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı” demişti.

‘BASKI UYGULUYOR‘

Savunmasına devam eden Serengil, “Can Tanrıyar, Petek Dinçöz’ü hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansımıştı. Müşteki beni birkaç sefer yemeğe davet etti. Yemekte bana işimi beğendiğini söyledi. Yemek sonunda şoförüyle birlikte eve bırakıyordu. Araçtan inmeden önce bana ‘Köpeğim seninle kalabilir mi ?’ diye sordu bende tamam dedim. Aslında ne demek istediğini anlamazlıktan geldim Can Tanrıyar’da ‘Yani sadece köpeğimi kabul ediyorsun, biz gelemiyoruz’ demişti.

‘2 YIL BOYUNCA BENİMLE UĞRAŞTI’

“Bunun üzerine araçtan iyi akşamlar diyerek indim. Evlilik sürecine geçtiğimde kendisi sürekli olarak benim aleyhime haberler yapmaya başladı, işlerime engel olmak istedi. Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiğim yönünde asılsız haberle çıkardı. Eski eşi Petek Hanım’a yaptığı şiddeti bana da uygulamaya başladı. O sözleri ben söyledi çünkü ben evlendikten sonra 2 yıl boyunca benimle uğraştı, iftiralar attı. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim ‘ şeklinde vermiş olduğu savunmasını sonlandırmıştı.

2 YIL 4 AY HAPİS

Bugün Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tarafların vekili katılım sağladı.Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın savunmasında ikrarda bulunduğu, Instagram hesabı üzerinden ‘serenserengil’ rumuzlu kişisel hesabından Can Tanrıyar’ın adını da belirterek paylaşım yaptığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Serengil’in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek “Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırılması talep edildi.

‘CEZALANDIRILSIN‘

Müşteki Can Tanrıyar’ın avukatı, “Sanığın suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.