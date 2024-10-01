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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı

Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Ekim 2024 - 16:10
Bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan “Güzel Aşklar Diyarı” dizisinin setinde korkunç bir olay yaşandı. Dizinin kostüm biriminde asistan olarak görev yapan Melek Üstündağ’ın intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olay, dizinin çekimlerinin yapıldığı Ürgüp’teki sette gerçekleşti.

Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 1

Başrollerinde Halil Ergün, Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Meltem Cumbul, Melis Birkan ve Ege Kökenli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, yönetmen koltuğunda Mahsun Kırmızıgül‘ün oturduğu dizi, henüz yayına başlamadan bu trajik olayla gündeme geldi.

 

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 2

“Magazin Burada” tarafından aktarılan bilgilere göre, kostüm asistanı Melek Üstündağ, psikolojik sorunlar yaşadığı ve bir süredir ilaç kullandığı iddia edildi.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 3

Melek Üstündağ‘ın sete bir haftalığına dahil olduğu öğrenildi.

 

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 4

SET EKİBİYLE VEDALAŞTI, SONRASI KORKUNÇ OLDU

Olayın üç gün önce gerçekleştiği ve çekimlerin tamamlanmasının ardından Üstündağ’ın set ekibiyle vedalaştığı bildirildi.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 5

Set aracına binen Üstündağ, aracı köprüye yakın bir noktada durdurarak inmek istediğini belirtti.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 6

Araçtan iner inmez kendisini köprüden aşağı bıraktı ve ağır yaralandı.

 

 

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 7

YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melek Üstündağ, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 8

Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 9

Set ekibi ve oyuncular, bu beklenmedik olay karşısında büyük bir şok yaşarken, olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

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Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı - Sayfa 10
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