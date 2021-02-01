Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin, Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu

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Eylül ayının ilk haftasında başlayacak yeni sezon lig maratonunda ilk kez mücadele edeceği 2.Lig’e hazırlanan Diyarbekirspor’un Kulüp Başkanı Turan İlgin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak bugüne kadar kimseden destek alamadan bu işi yaptıklarını anlatan İlgin, “2.Lig’in maddi külfeti çok fazla. Kaldığımız tesiste bile kiracıyız. Kent yöneticilerinden maddi ve manevi destek bekliyoruz “dedi.

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Turan İlgin ile yaptığımız röportajın detayı şöyle;

“DİYARBAKIR’IN BÜYÜK BAŞARILARA İHTİYACI VAR”

“Kulübümüz 7 sezondur şampiyonluk mücadelesi veriyor ancak son anda 2.Lig’in kapısından dönüyordu. Geçen sezon bu hedefi yakaladık. Bunun bizim dönemimizde başarılmış olması bizim için mutluluk verici. Diyarbakır halkı, taraftarlarımız yıllardır şampiyonluk hasreti çekiyordu. Sporu seven bir şehrimiz ve taraftarlarımız var. Onları mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz.

“DİYARBAKIR’IN YERİ SÜPER LİG’DİR”

Bu sayfayı artık kapattık, yeni bir sayfa açtık. Yeni başarılar eklemek istiyoruz. Diyarbakır’ın yeri burası değil. Her açıdan Süper Lig’i hak eden bir kentiz. Diyarbekirspor olarak bu sevinci halkımıza yaşatmak istiyoruz, bunun için yeni şampiyonluklara ihtiyacımız var.

“İYİ HAZIRLANDIK, HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK “

26 gün süren bir kamp çalışmamız oldu. Çok verimli geçti. Hazırlık maçları oynadık. Yeni transferlerimiz uyum sağladı. Lige hazırız. Zor bir grupta mücadele edeceğiz ama bundan çekinmiyoruz.

“13 YENİ TRANSFER YAPTIK”

Şampiyon kadrosundan 6 oyuncu ile yola devam ediyoruz.13 yeni transfer yaptık. Nokta transferlere imza attık. Bizim için transfer bitmedi. Başka takviyelerimiz olacak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Taraftar haklı olarak şampiyonluk istiyor. Umarım, Diyarbekirspor, Diyarbakırspor, Amedspor dahil tüm takımlarımız inşallah başarılı olur. Tesisimiz yok. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Alt yapıda eksiklerimiz var. Üst liglere yükselirsek gelirlerimiz artar ve alt yapıya daha iyi yatırım yaparız.

“HİÇBİR GELİR KAYNAĞIMIZ YOK”

Geçen sezonun başında valimize, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulunduk. Bizden şampiyonluk istediler. Şampiyon olarak sözümüzü tuttuk. Şimdi sözünü tutma sırası bize söz verenlerde. Bizim de beklentilerimiz var. 2.Lig’e çıkınca maddi yük ağırlaştı. Masraflar fazla. Bizim gücümüzün de sınırı var. Kendimiz için değil bu şehir için destek bekliyoruz. Maddi ve manevi olarak herkesi yanımızda görmek istiyoruz.

“TESİSİMİZ YOK, STAT İÇİN KİRA ÖDÜYORUZ”

Tesisimiz olmadığı için kaldığımız yer kira. Stat için de kira ödüyoruz. Antrenman sahamız yok. Her şey cepten gidiyor. Bütün gidenleri hiç kimseden destek almadan biz karşılıyoruz.

“YÖNETİME YENİ TAKVİYELER YAPTIK “

Federasyonun bu sezon vereceği para 3 milyon lira.Bu deplasman giderlerimize yetmez. Birçok kulübe belediyeler destek oluyor. Bizim öyle bir desteğimiz yok.Yönetimde değişiklikler yaptık. Bazı arkadaşlarımızı dahil ettik. Bu hafta içinde bununla ilgili açıklama yapacağız. Bu memleketi seven, memleketin başarılı olmasını isteyen arkadaşlarla birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

“BİZİM SİYASETLE İŞİMİZ OLMAZ”

Siyasetle ilgimiz ve işimiz yok. Siyaset, siyasetçinin işidir. Bizim işimiz spor. Sporun mecrası farklıdır. İkisi bir arada gitmez. Sponsorluk için arayışlarımız oldu. Malesef bir sonuç alamadık. Mülki amirlerin bunun için öncü olması lazım. Kapımız herkese açık. Buyursun herkes gelsin. İsteyen yönetime girsin, isteyen sponsor olsun. Hep birlikte Diyarbakır’ımızı sporda hak ettiği yere getirelim.

“KIRMIZI CEPHE TARAFTAR GRUBU TÜM TAKIMLARI DESTEKLEYECEK”

1970 ve 80’li yıllarda Diyarbakırspor tribünleriyle özdeşleşen merhum amigolar Hamza ve Çavuş’un öncülük yaptığı Kardeşler Grubu ruhunu yeniden canlandırma kararı aldık. Yeni sezonda normalleşme ile beraber tribünleri doldurarak şehrin beklentisi olan daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Bizim jenerasyon ve bizden büyük olanlar Kardeşler Grubu ruhunun, efsane amigolar Hamza ve Çavuş’un ne anlama geldiğini iyi bilir. Gerek kentimizde gerek ülkemizde büyük izler bırakarak tarihe geçtiler. Şimdi biz bu ruhun yeniden canlanmasını ve her yaştan insanın yeniden spor heyecanına kavuşarak tribünlere gelmesini istiyoruz. Bu oluşumun camiamıza ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Kırmızı Cephe taraftar grubu kuruldu. İnşallah tribünlerde efsane Kardeşler Grubu’nun ruhunu geri getirecek. Diyarbakır’ın tüm takımlarını destekleyecekler.

“AMEDSPOR’LA DOSTLUK MAÇI YAPMAK İSTERİZ “

Amedspor ile sezon öncesinde dostluk maçı yapmak istedik fakat şartlar oluşmadı. Gönül isterdi ki olsun ama olmadı. Daha sonra gerçekleşebilir. Amedspor başkanı ile bir araya geldik. İyi bir diyaloğumuz var. İnşallah hep beraber bu kent için güzel şeyler başarırız. Halkımızdan beklentimiz tüm takımlarımıza destek olsunlar.”

“ZORLU MÜCADELEDE HERKESİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ”

Kombine biletler de taraftarlarımızın ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak buna göre uygun rakamlarla fiyat belirleyeceğiz. Her türlü kolaylığı sağlayacağız. Bu yıl yüzde 50 oranında maçlara seyirci alınacak. Tüm halkımızı ve iş çevrelerini kombine bilet alarak mücadelemize destek olmaya davet ediyoruz. Bu takım Diyarbakır’ı temsil ediyor. Yıllardır kimseden maddi destek almadan bu işi yapıyoruz. Lig çıktıkça hedef büyüyor ve giderler de artıyor. Bu yıl hedefimiz şampiyonluk mücadelesi vererek sezon sonunda kentimizin 11 yıllık 1.Lig özlemine son vermektir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik tabloya rağmen hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak güçlü bir kadro kurduk. Zorlu bir yarış ve maraton bizi bekliyor. Bu süreçte herkesin yanımızda olmasını istiyoruz. Bu maddi olur manevi olur. Sezonluk kombine biletleri gelecek hafta satışa sunacağız. İş çevrelerinden taraftarlarımıza ve kurumlara kadar çağrıda bulunuyoruz. Bu mücadelede yanımızda olun. Hep beraber takımımızı üst lige taşıyalım”

Sait BAYRAM’ın Özel Röportajı