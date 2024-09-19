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DENİZ HAPİS YATACAK

DENİZ HAPİS YATACAK
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Eylül 2024 - 16:34

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası verildi.

Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Eski manken Deniz Akkaya’nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.’ye şiddet uyguladığı iddiasıyla “altsoya karşı silahla basit yaralama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar belli oldu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada karar çıktı.

DEMİR TERMOS BULUNAN ÇANTA SİLAH SAYILDI

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.’nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya’nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

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4 AY 27 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya’yı, kızı A.Ö.’nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak “altsoya karşı silahla basit yaralama” suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı

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