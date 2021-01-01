Diyarbekirspor Kombine Biletler İçin Destek Bekliyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbekirspor, bu ligdeki ilk sezonunda zirve mücadelesi vermenin hesaplarını yaparken yönetim kulübe gelir sağlamak için hazırladığı sezonluk kombinelerden gelir elde etmeyi hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Diyarbekirspor, bu ligdeki ilk sezonunda zirve mücadelesi vermenin hesaplarını yaparken yönetim kulübe gelir sağlamak için hazırladığı sezonluk kombinelerden gelir elde etmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, 3 ayrı fiyat belirlediklerini söyledi. Zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirten İlgin, “Bu mücadelede herkesin ve her kesimin desteğini bekliyoruz. Sezonluk biletleri alarak kulübe destek olabilirler. Vip bin 200 TL, maraton 200 TL ve kapalı 500 TL olmak üzere üç ayrı fiyat belirledik. Pandemi nedeniyle ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak fiyat çalışması yaptık. Halkımıza ve taraftarlarımıza uygun koşullar oluşturduk. 500 Vip, bin 500’de diğer tribünler olmak üzere 2 bin adet kombine bilet hazırladık. Kısa sürede satarak kulübümüze ek gelir kaynağı elde edeceğimize inanıyoruz” dedi.