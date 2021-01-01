Başkandan Skandal Sözler

Geçtiğimiz haftalarda mültecilerle ilgili ifadeleri ve uygulamalarıyla büyük tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yine tartışma yaratan bir açıklama ile gündeme geldi.

“BEBEĞİM YOK, YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?”

Katıldığı Youtube programında başından geçen anılarını anlatan Özcan’ın, başörtülü bir kadınla ilgili bir anısı ve konuşurken gülmesi sosyal medyada tepki çekti. Bolu’da yanına tesettürlü bir kadının yanaştığını söyleyen Tanju Özcan’ın tepki çeken açıklaması şöyle: “Bir açılış yapıyoruz Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi.

“BEN SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?”

‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var….”

Tanju Özcan’ın bu sözler sonrası ekranda gülümsemesi ve ima içeren sözleri, izleyiciler ve sosyal medya kullanıcılar tarafından büyük tepki gördü.

O tepkilerden bazıları: