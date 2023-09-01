GÜLBEN ERGEN BU SEFER PINAR ELİÇE’NİN KIYAFETİ İLE PİŞTİ OLDU…

Sahnelere uzun bir aradan sonra hızlı dönüş yapan Pınar Eliçe hem güzelliği hem de fit düzgün fiziği ile

dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce özel sahne kıyafeti olarak

hazırladığı yılanlı kostümünün aynısını bir buçuk ay sonra Gülben Ergen’de görünce şok olan sanatçı

“Gülben iyi bir taklitçi. Keşke yılanlı kostüm yerine ejderha yaptırsaydı daha iyi olurdu. Taklit

kıyafetler her zaman aslını yaşatırlar. Herkes hatta tüm medya bu özel yılanlı kostümümü sahnelerde

giydiğimi biliyor. Hatta birçok yerde haberleri bile çıktı. Tüm bu gelişmelere rağmen neden yılanlı

kıyafette bir ısrar var anlamış da değilim. Bundan sonra kıyafetlerimize daha mı dikkat etsek acaba

diye düşünmeden de edemiyorum doğrusu. Gülben Ergen gündeme gelmeyi iyi biliyor doğrusu” diye

konuştu. Gülben Ergen ise henüz bu kıyafet benzerliği hakkında bir açıklama yapmadı.