GÜLBEN ERGEN BU SEFER PINAR ELİÇE’NİN KIYAFETİ İLE PİŞTİ OLDU…

Sahnelere uzun bir aradan sonra hızlı dönüş yapan Pınar Eliçe hem güzelliği hem de fit düzgün fiziği ile
dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Yaklaşık bir buçuk ay önce özel sahne kıyafeti olarak
hazırladığı yılanlı kostümünün aynısını bir buçuk ay sonra Gülben Ergen’de görünce şok olan sanatçı
“Gülben iyi bir taklitçi. Keşke yılanlı kostüm yerine ejderha yaptırsaydı daha iyi olurdu. Taklit
kıyafetler her zaman aslını yaşatırlar. Herkes hatta tüm medya bu özel yılanlı kostümümü sahnelerde
giydiğimi biliyor. Hatta birçok yerde haberleri bile çıktı. Tüm bu gelişmelere rağmen neden yılanlı
kıyafette bir ısrar var anlamış da değilim. Bundan sonra kıyafetlerimize daha mı dikkat etsek acaba
diye düşünmeden de edemiyorum doğrusu. Gülben Ergen gündeme gelmeyi iyi biliyor doğrusu” diye
konuştu. Gülben Ergen ise henüz bu kıyafet benzerliği hakkında bir açıklama yapmadı.