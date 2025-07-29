DİVA BÜLENT ERSOY BORCUNUN PEŞİNİ BIRAKMADI

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi ve sahnelerin unutulmaz ismi Bülent Ersoy, bu kez sahne performansları ya da mücevher koleksiyonuyla değil, alacak verecek meselesiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşkına çeviren Diva, 16 bin TL’lik bir borcun peşine düştü. Paylaşımında ismini açıkça belirttiği Berkay T. isimli kişiden, kendisine borç olarak verilen paranın geri ödenmesini istedi.

İlk olarak iki adet banka dekontunu paylaşan Ersoy, “Paramı ver” notuyla sert bir çıkış yaptı. Paylaşımın devamında ise “Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar, bir şeyler…” ifadeleriyle göndermede bulunarak, borçlunun mal varlığı olduğunu ima etti. Diva’nın bu hamlesi sosyal medyada kısa sürede viral olurken, pek çok kullanıcı ünlü ismin parasının peşine düşmesini “Zengin ama hesabını bilir” şeklinde yorumladı.

Her fırsatta mal varlığıyla gündeme gelen Bülent Ersoy’un İstanbul’da 28 dairesi ve 4 ultra lüks villası bulunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Bodrum, Marmaris ve Antalya’da da gayrimenkulleri olan Diva’nın, Fenerbahçe’de saunalı bir evi, Fethiye’de bir benzin istasyonu, 30 metrelik bir yatı ile birlikte kiraya verdiği vinç ve dozerleri de bulunuyor. Hal böyle olunca, Ersoy’un 16 bin TL için yaptığı bu paylaşım, “Bülent Ersoy için para küçük ama prensip meselesi büyük” şeklinde yorumlandı.

Bülent Ersoy’un bu doğrudan ve net çıkışı, sanat camiasında da dikkat çekti. Pek çok takipçisi Diva’yı destekleyen yorumlar yaparken, bazıları ise özel meselelerin sosyal medyada paylaşılmasını eleştirdi. Ancak Diva, yıllardır tanındığı dürüst ve dobra tavrıyla yine kendine has bir duruş sergiledi.