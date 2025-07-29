Aleyna Tilki’den Hem Sahne Hem Aşk Dolu Açıklamalar

Aleyna Tilki, Kuzey Kıbrıs’ta verdiği konser öncesi yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vurdu. Genç pop yıldızı, aşk hayatına dair samimi bir itirafta bulunarak “Uzun süredir yanımda kimse yok, öyle biri değilim. Lisede sevgiliyle gezmek yerine çalıştım, sevgili nasıl yapılır bilmiyorum. Ama bir gün hiç görmediğiniz biriyle evlenip çocuk doğurabilirim” dedi. Bu açıklamalarıyla hayranlarını şaşırtan Tilki, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman yaptığı çıkışlarla magazin gündeminde geniş yer buluyor.

Sadece özel hayatıyla değil, kariyeriyle de dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, “YouTube’da en çok dinlenen Türk şarkıcı benim” diyerek rakiplerine meydan okudu. “600 milyon dinlenmeye ulaştım. Bana en çok yaklaşan yine kendim. Bu rakamları geçmek zor, belki yabancı şarkıyla geçerim. Her zaman tek rakibim kendim” sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Genç yaşta büyük başarılara imza atan Tilki, Türkiye’nin en çok dinlenen şarkılarından bazılarına imza attı.

Tilki, kısa süre önce Belçika’daki dünyaca ünlü elektronik müzik festivali Tomorrowland’de sahne aldı. DJ Dillon Francis’in setine konuk olan genç sanatçı, “Real Love” şarkısını seslendirdi ve performansı büyük beğeni topladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Anne ben Tomorrowland’e çıktım! Asın bayrakları” notunu düşerek heyecanını hayranlarıyla paylaştı. Festival sonrası DJ Dillon Francis’e de teşekkür eden Tilki, uluslararası müzik sahnesindeki yükselişini bir kez daha kanıtladı.

Aleyna Tilki’nin müzik kariyeri 14 yaşında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” programında söylediği “Gesi Bağları” türküsüyle başladı. Ardından 2016 yılında Emrah Karaduman’ın “Cevapsız Çınlama” şarkısında vokal yaparak büyük çıkış yakaladı. Bu şarkının klibi YouTube’da yılın en çok izlenen videosu oldu ve 580 milyondan fazla izlenmeyle rekor kırdı. 2017’de çıkan ilk solo single’ı “Sen Olsan Bari” ile Türkiye müzik listelerinde bir numaraya yerleşen Tilki, hızla pop müziğin genç yıldızları arasına katıldı.

2019’da Warner Music Group ile anlaşarak bu plak şirketiyle çalışan ilk Türk şarkıcı oldu. Aynı yıl Cornetto için hazırladığı “Nasılsın Aşkta” klibi dünya genelinde en çok izlenenler arasında yer aldı. 2021 yılında ise ilk İngilizce şarkısı “Retrograde” ile uluslararası kariyerine adım attı. Sadece müzikle sınırlı kalmayan Tilki, Exxen platformunda yayınlanan “İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynayarak oyunculuk dünyasında da kendini gösterdi.

Aleyna Tilki, genç yaşına rağmen cesur açıklamaları, özgün tarzı, enerjik sahne performansları ve sosyal medyadaki etkisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Türkiye’nin en dikkat çeken genç yıldızlarından biri olmayı başaran Tilki, hem müzikte hem de popüler kültürde adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.