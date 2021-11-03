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Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı…

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı…
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27 Kasım 2021 - 12:50

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı…

Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, iddialı ve cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada gündem olan o kareye alev emojili yorumlar yağdı.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 1

Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 2

Özellikle, geçtiğimiz haftalarda 18 yaşına basan Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 3

Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, iddialı ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde bir marka için iddialı pozlar veren Defne Samyeli’nin kızı, bu kez gece yarısı yaptığı paylaşımla olay oldu.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 5

Göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest eden Derin’e alev emojili yorumlar yağdı.

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 6

İşte o iddialı kareler…

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 7
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 8
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 9

Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 10
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 11
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 12
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 13
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 14
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 15
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 16
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 17
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 18
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 19
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 20
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 21
Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı… - Sayfa 22
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