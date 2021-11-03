Derin Talu iddialı göğüs dekoltesiyle mest etti! Ortalığı adeta alev aldı…
Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, iddialı ve cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada gündem olan o kareye alev emojili yorumlar yağdı.
Defne Samyeli’nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor.
Özellikle, geçtiğimiz haftalarda 18 yaşına basan Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Defne Samyeli’nin 18 yaşındaki kızı Derin Talu, iddialı ve cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bir marka için iddialı pozlar veren Defne Samyeli’nin kızı, bu kez gece yarısı yaptığı paylaşımla olay oldu.
Göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest eden Derin’e alev emojili yorumlar yağdı.
İşte o iddialı kareler…
Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…