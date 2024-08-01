Hatay’daki yangın 15 saat sonra söndürüldü!

Merkez Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi’ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına; 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 3 helikopter, 2 su tankı ve 1 uçakla havadan ve karadan müdahale edildi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile 15 saatin ardından kontrol altına alındı.